2.4 مليار دولار.. صندوق النقد الدولي: شرائح قرض مصر في هذه المواعيد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال المصري:

أعلن صندوق النقد الدولي اليوم الجمعة تقرير الخبراء حول أول مرجعتين من برنامج قرض مصر الذي تتضمن إعادة جدولة شرائح صرف القرض لمصر بعد إقرار زيادته من 3 إلى 8 مليارات دولار.

كان صندوق النقد الدولي أعلن قبل نهاية شهر مارس الماضي موافقة مجلسه التنفيذي على رفع قيمة القرض مع مصر إلى 8 مليارات دولار، وإتمام المراجعتين المؤجلتين من مارس وسبتتمبر 2023.

وبعد إتمام المراجعتين أكد الصندوق أن الحكومة المصرية يحق لها استلام 820 مليون دولار فورا التي تمثل قيمة أول مراجعتين بالصندوق.

وقبلها تسملت مصر نحو 347 مليون دولار أول دفعة من قرض صندوق النقد الدولي بعد إقرار موافقته على قرض 3 مليارات دولار في ديسمبر الماضي.

ويقدم الخليج 365 في السطور التالية المواعيد المقترحة للمراجعات وصرف صندوق النقد الدولي شرائح القرض لمصر المقبلة.

15 يونيو 2024: تتسلم مصر 820 مليون دولار بعد المراجعة الثالثة من قرض الصندوق.

15 سبتمبر 2024: تتسلم مصر 1.216 مليار دولار بعد المراجعة 4 من قرض صندوق النقد الدولي.

15 مارس 2025: تتلقى مصر 1.216 مليار دولار بعد المراجعة 5 من قرض صندوق النقد الدولي.

15 سبتمبر 2025: تتسلم مصر 1.216 مليار دولار بعد المراجعة 6 من قرض صندوق لنقد الدولي.

15 مارس 2026: تتسلم مصر 1.216 مليار دولار بعد المراجعة 7 من قرض صنجوق النقد الدولي.

15 سبتمبر 2026: تتسلم مصر 1.216 مليار دولار بعد المراجعة 8 من قرض صندوق النقد الدولي.