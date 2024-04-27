انتخاب بيرم رئيسا لفريق الحكومات بمؤتمر العمل العربي بدورته الخمسين في بغداد

انتخاب وزير العمل في حكومة تصريف الأعمال مصطفى بيرم رئيسا لفريق الحكومات في مؤتمر العمل العربي بدورته الخمسين الذي تستضيفه بغداد للمرة الثانية على التوالي بعد انتخابه في الدورة التاسعة والاربعين التي استضافتها القاهرة.

وكان قد وصل بيرم الى العاصمة العراقية بغداد على رأس وفد ضم مستشارته بتول الخنساء ومستشاره فراس زعيتر ملبيا دعوة منظمة العمل العربية وحكومة جمهورية العراق التي تستضيف المؤتمر بدورته الخمسين والتي افتتحت اليوم بمشاركة الدول العربية الأعضاء في المنظمة.

وقد رافق بيرم الى حفل الافتتاح سفير لبنان في العراق علي الحبحاب وممثلون عن فريقي أصحاب العمل والعمال، وسيكون لبيرم كلمة في المؤتمر.