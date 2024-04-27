الصحة العالمية: أكثر من 50 ألف إصابة بالحصبة في اليمن خلال عام

محمد اسماعيل - القاهرة - صنعاء- (د ب أ)

أعلنت منظمة الصحة العالمية التابعة للأمم المتحدة، اليوم السبت، رصد أكثر من 50 ألف إصابة بالحصبة في اليمن خلال عام واحد.

وأعربت منظمة الصحة العالمية ، في حسابها على منصة إكس، عن قلقها إزاء ارتفاع حالات الحصبة والحصبة الألمانية في اليمن ، مشيرة إلى أن الأطفال والنساء الحوامل الفئة الأكثر عرضة للإصابة.

وأضافت "شهد اليمن في عام 2023 ارتفاعًا ملحوظًا في عدد الحالات، حيث بلغ العدد قرابة 51 ألفا و500 حالة مقارنة بـ 27 ألف حالة في عام 2022".

ويعاني القطاع الصحي في اليمن تدهورا كبيرا نتيجة تداعيات الحرب ما أدى إلى انتشار ملحوظ للأمراض المتعددة.