ميقاتي التقى سفير مصر وبحث مع فياض شؤون وزارة الطاقة واطلع من اللواء صليبا على الوضع الأمني

اجتمع رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي مع وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال وليد فياض، وبحث معه شؤون وزارته وواقع التغذية الكهربائية.

كما استقبل ميقاتي سفير مصر في لبنان علاء موسى وبحث معه العلاقات بين البلدين والجهود التي تبذلها مصر في سبيل وقف العدوان الاسرائيلي على لبنان.

وقد شكر رئيس الحكومة السفير المصري على الدور الذي يقوم به عبر "اللجنة الخماسية" للمساهمة في حل ازمة الشغور في رئاسة الجمهورية.

كما اجتمع رئيس الحكومة مع المدير العام لأمن الدولة اللواء انطوان صليبا، الذي اطلعه على الوضع الامني في البلاد وآخر المستجدات الامنية.