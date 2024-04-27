أقدم مجهولون على إطلاق النار في اتّجاه صالون للحلاقة في منطقة ضهر العين الكورة بالقرب من مفرق كفرقاهل العائد للمدعوّ "ح.و"، وفق ما نقلت قناة "الجديد".
وقد حضرت قوّة من الجيش إلى المكان، وتعمل على تعقّب مطلقي النار تمهيدًا لتوقيفهم.
واقتصرت الأضرار على الماديّات.
كانت هذه تفاصيل خبر مجهولون أطلقوا النار على صالون للحلاقة في ضهر العين- الكورة والأضرار اقتصرت على الماديات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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