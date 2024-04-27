مجهولون أطلقوا النار على صالون للحلاقة في ضهر العين- الكورة والأضرار اقتصرت على الماديات

​أقدم مجهولون على إطلاق النار في اتّجاه صالون للحلاقة في منطقة ضهر العين الكورة بالقرب من مفرق كفرقاهل العائد للمدعوّ "ح.و"، وفق ما نقلت قناة "الجديد".

وقد حضرت قوّة من الجيش إلى المكان، وتعمل على تعقّب مطلقي النار تمهيدًا لتوقيفهم.

واقتصرت الأضرار على الماديّات.