بنجلاديش تواجه أطول موجة حر على الإطلاق

محمد اسماعيل - القاهرة - دكا - (د ب ا)



أصدرت السلطات في بنجلاديش تحذيرا آخر من موجة الحر لمدة ثلاثة أيام إضافية ابتداء من اليوم الأحد، وذلك في الوقت الذي تواجه فيه البلاد أطول موجة حر منذ 75 عاما.

وسجلت بنجلاديش أعلى درجات حرارة هذا الموسم بلغت 7ر42 درجة مئوية أمس الأول الجمعة في منطقة شوادانجا بجنوب غرب البلاد. وأظهرت بيانات الأرصاد أن أقصى درجة حرارة في دكا ذلك اليوم بلغت 2ر38 درجة مئوية.

وأجبرت موجة الحر الشديدة الحكومة على إغلاق المدارس لمدة أسبوع، حيث تستعد المستشفيات لاستقبال أعداد أعلى من المرضى بسبب الأمراض المتعلقة بالحر.

وقال شاهين الإسلام أحد مسؤولي الأرصاد إن موجة الحر وصلت ليومها الـ29 اليوم الأحد، وهى أطول فترة لموجة حر منذ أن بدأت الحكومة في تسجيل البيانات عام 1948.

وقال مسؤول أرصاد آخر يدعى خانداكير حفيظ الرحمن " موجة الحر تؤثر على أكثر من 50 من 64 منطقة إدارية".

وأضاف أنه من المرجح أن يستمر الطقس الحار حتى الأسبوع الأول من مايو المقبل.