الطوائف المسيحية التي تتبع التقويم الشرقي احيت احد الشعانين وعمت القداديس الكنائس والاديرة بحاصبيا

أحيت الطوائف المسيحية التي تتبع التقويم الشرقي في منطقة حاصبيا احد الشعانين وعمت القداديس الكنائس والاديرة وللمناسبة ترأس كاهن الرعية الاب فخري مراد في كنيسة القديس جاورجيوس للروم الاورتوذكس في راشيا الفخار قضاء حاصبيا قداس العيد بحضور جمع من المؤمنين والمصلين من أبناء البلدة والجوار وفي عظته شدد الاب مراد على الإلتزام بتعليم السيد المسيح وعلى المحبة والتسامح بعيدا عن الشخصانية وحب الذات وجدد دعوته للانتخابات رئيس جديد للجمهورية لينتظم معه عمل الموسسات السياسية والدستورية أملا ان تكون هذه المناسبة المجيدة خلاص للوضع في لبنان واللبنانيين والعالم اجمع.

الاب مراد دعا النازحين من أبناء العرقوب بالعودة إلى منازلهم تأكيدا على تمسكهم بأرضهم و بارزاقهم تجنبا للوضع القائم.