بغداد تبحث تفعيل العمل العربي المشترك مع الجامعة العربية

ابوظبي - سيف اليزيد - بحثت بغداد والأمانة العامة للجامعة العربية، سبل تفعيل العمل العربي المشترك والاتفاقيات الخاصة به، لاسيما المتعلقة بالتكامل الاقتصادي. جاء ذلك خلال لقاء ضم رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، الليلة الماضية، والأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، الذي يزور العراق حالياً للمشاركة في مؤتمر العمل العربي الذي انطلقت أعماله في بغداد السبت.

وطبقا لبيان رسمي عراقي، فقد جرى خلال اللقاء بحث العمل العربي المشترك، وأهمية تفعيل المواثيق والاتفاقيات الخاصة به، لاسيما المتعلقة بالتكامل الاقتصادي وباقي الاتفاقيات التي تعزز قوة ومكانة المنظومة العربية، بما يحقق تطلعات الدول والشعوب العربية.