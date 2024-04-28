جهاز المنصورة الجديدة ينفي تخصيص أي قطع أراض لإقامة "مجمعات سكنية"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

نفى جهاز تنمية مدينة المنصورة الجديدة، تخصيص أي قطع أراض بنشاط مجمعات سكنية "كمبوند" بالمرحلة الثانية بالمدينة، حتى الآن، لأي مستثمر أو شركة من شركات التطوير العقاري، وذلك رداً على استفسارات المواطنين حول وجود مشروعات سكنية بالمرحلة الثانية بالمدينة.

وطالب جهاز تنمية مدينة المنصورة الجديدة، المواطنين بالرجوع إلى الإدارات المختصة بجهاز المدينة، لتقديم استفساراتهم قبل التعاقد، حتى يحصلوا على المعلومات الصحيحة من مصادرها الرسمية، ولا يقعوا فريسة لأي عمليات نصب أو احتيال، وذلك حرصاً من جهاز المدينة على حقوق المواطنين، وحماية لاستثماراتهم.

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