مباحث قنا تحرر طفلًا اختطفه جاره طلبًا لفدية

محمد اسماعيل - القاهرة - قنا - عبد الرحمن القرشي:

نجحت المباحث الجنائية في قنا في استعادة طفل بعد 24 ساعة من اختطافه من قبل جاره في قرية العمرة مركز أبوتشت، شمالي محافظة قنا.

تلقى اللواء مصطفى مبروك درة، مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا إخطارًا من مركز شرطة أبوتشت يفيد بورود بلاغ بتغيب صغير يبلغ من العمر 3 أعوام فجأة خلال اللعب أمام منزل أسرته في قرية العمرة مركز أبوتشت، ورقم مجهول يطلب منهم فدية مقابل استرجاعه.

وعلى الفور بدأ فريق البحث بمديرية أمن قنا تحرياته التي توصلت إلى أن مرتكب الواقعة جار أسرة الصغير ، حيث نفذ اختطاف نجلهم داخل مزرعة وسط الجبل وطلب من أسرته فدية ربع مليون جنيه لإعادته، إلا أن قوات الأمن تمكنت من ضبطه واستعادة الصغير لأسرته خلال 24 ساعة.

جرى ضبط المتهم واسترجاع الصغير لأسرته وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.