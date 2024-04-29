مقتل 3 جنود إسرائيليين وإصابة 11 آخرين فى انفجار عبوة ناسفة بقطاع غزة

ذكر موقع "روتر" الإسرائيلي إن 3 جنود إسرائيليين قتلوا وإصيب 11 آخرين فى انفجار عبوة ناسفة في غزة.

ولفتت المعلومات الى هبوط مروحيات إسرائيلية في محور نتساريم وسط قطاع غزة بعد قصف كتائب القسام المنطقة بقذائف هاون.

وفي السياق، اعلنت كتائب القسام بانها استدرجت قوة اسرائيلية لكمين ألغام بمنطقة المغراقة وسط قطاع غزة، وقد تم استخدام في كمين المغراقة عبوات ناسفة وصواريخ "إف 16" أطلقتها الطائرات الاسرائيلية ولم تنفجر.

يذكر بأن الجيش الإسرائيلي أقر قبل أيام بمقتل جندي وإصابة 6 آخرين، بينهم 2 وصفت جراحهما بالخطيرة، خلال معارك وسط قطاع غزّة وجنوبه.