كوريا الشمالية: واشنطن تحاول تغيير مسار الحرب بين روسيا وأوكرانيا بسياسة حقيرة

ياسر رشاد - القاهرة - بعد إرسال الولايات المتحدة صواريخ تكتيكية بعيدة المدى إلى أوكرانيا لاستخدامها في الحرب ضد روسيا.. أدانت كوريا الشمالية اليوم الاثنين ما قامت به واشنطن، مدعية أن الولايات المتحدة لا يمكنها تغيير مسار الحرب بمثل هذه السياسة "الحقيرة".

وأكد البيت الأبيض أن الولايات المتحدة أرسل عددا كبيرا من منظومات الصواريخ التكتيكية العسكرية (أتاكمز) إلى أوكرانيا لاستخدامها داخل الأراضي الأوكرانية في أعقاب استخدام روسيا للصواريخ الباليستية الكورية الشمالية ضد كييف، وفقا لوكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية.

وأصدر مدير بإدارة الشؤون العسكرية الخارجية في وزارة الدفاع الكورية الشمالية بيانا يدين فيه واشنطن باعتبارها "معرقلا" للسلام وتؤدي إلى تفاقم الحرب بتزويدها أوكرانيا بمثل هذه الأسلحة، وفقا لوكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية.