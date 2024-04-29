نقلت صحيفة "نيويورك تايمز" عن مسؤولين إسرائيليين قولهم انه يجري الاعتقاد أن الجنائية الدولية تستعد لإصدار أوامر اعتقال لمسؤولين إسرائيليين، معتبرين ان "نتانياهو من بين الأشخاص الذين قد يتم ذكرهم في مذكرة الاعتقال"

كانت هذه تفاصيل خبر نيويورك تايمز عن مسؤولين إسرائيليين: نتانياهو من بين الأشخاص الذين قد يتم ذكرهم في مذكرة الاعتقال للجنائية الدولية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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