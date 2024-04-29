هل تصدر المحكمة الجنائية الدولية أمرًا باعتقال نتنياهو؟

ياسر رشاد - القاهرة - قال مصدر حكومي إسرائيلي لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل" إن السلطات تبذل جهودا منسقة، لمنع خطط المحكمة الجنائية الدولية لإصدار أوامر اعتقال لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وغيره من كبار المسؤولين الإسرائيليين.

وكشف المصدر أن مجلس الأمن القومي الإسرائيلي يقود هذه الجهود، بالتنسيق مع وزارة الخارجية، مشيرا إلى أن واشنطن هي كذلك جزء من الجهود الدبلوماسية الجارية.

وأضاف أن التركيز الأساسي لادعاءات المحكمة الجنائية الدولية سيكون أن إسرائيل "تعمدت تجويع الفلسطينيين في غزة".

وتشير تقارير إلى أنه من المحتمل صدور مذكرة اعتقال ضد نتنياهو من المحكمة الجنائية الدولية في أي وقت قريب.

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية ذكرت، الأحد، أن نتنياهو عبر عن "قلقه الشديد" بسبب احتمال إصدار مذكرة اعتقال ضده.

كما أفادت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية، أن رئيس الوزراء بذل جهودا كبيرة في الأيام الأخيرة لمنع هذا التطور المحتمل، وأجرى اتصالات مكثفة خاصة مع واشنطن لمنع صدور مذكرة اعتقال من المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي.

كما قالت القناة 12 الإسرائيلية إن الحكومة والجيش يستعدان لقرار إصدار مذكرات اعتقال ضد نتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت ورئيس الأركان العامة هرتسي هاليفي.

وأشارت إلى أن مذكرات الاعتقال قد تصدر في غضون أسبوع، وفق التوقعات.

من جهته عبر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن قلقه الشديد بسبب احتمال إصدار مذكرة اعتقال ضده من قبل المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي بسبب العملية العسكرية في قطاع غزة، بحسب ما ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية.

وأفادت صحيفة "معاريف" العبرية أن نتنياهو بذل جهوداً كبيرة في الأيام الأخيرة لمنع هذا التطور المحتمل، وأجرى اتصالات مكثفة خاصة مع واشنطن لمنع صدور مذكرة اعتقال من المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، بما في ذلك محاولات الضغط على الرئيس الأميركي جو بايدن بشكل غير مباشر.

ووفقا لصحيفة معاريف، فثمة اعتقاد بأن صدور مذكرة الاعتقال مسألة وقت وقد تشمل مع نتنياهو وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت ورئيس الأركان العامة هرتسي هاليفي.

ويُزعم أنه من المحتمل صدور مذكرة اعتقال ضد نتنياهو من المحكمة الجنائية الدولية في أي وقت قريب.