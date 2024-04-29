وزير الخارجية المصري: يجب أن نضع الشروط التي تفضي إلى مشاركة حماس في إقامة دولة فلسطينية

اكد وزير الخارجية المصري سامح شكري في كلمة له خلال جلسة نقاش ضمن المنتدى الاقتصادي العالمي، أن "لدينا رغبة في إقامة دولة فلسطينية والقضاء على دوامة العنف التي استمرت 70 عاما".

وشدد وزير الخارجية المصري، على ان "الأسرة الدولية ترفض الحل العسكري في رفح لأنه سيتسبب في أزمة إنسانية"، مشيرا الى انه "يجب أن نضع الشروط التي تفضي إلى مشاركة حماس في إقامة دولة فلسطينية".