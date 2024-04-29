الخارجية الأميركية: توصلنا إلى أن 5 وحدات عسكرية إسرائيلية في الضفة الغربية قامت بانتهاكات للقانون الدولي الإنساني

اعلنت وزارة الخارجية الأميركية بانها توصلت إلى أن 5 وحدات عسكرية إسرائيلية في الضفة الغربية قامت بانتهاكات للقانون الدولي الإنساني، ولفتت الى ان جميع الوقائع حدثت قبل هجوم 7 تشرين الاول ولم يحدث أي منها في قطاع غزة.

وذكرت الخارجية الأميركية بان 4 من الوحدات عالجت هذه الانتهاكات بشكل فعال، وإسرائيل قدمت مزيدا من المعلومات عن وحدة خامسة وأميركا تواصل الحوار مع الحكومة الإسرائيلية.