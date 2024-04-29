اعلنت وزارة الخارجية الأميركية بانها توصلت إلى أن 5 وحدات عسكرية إسرائيلية في الضفة الغربية قامت بانتهاكات للقانون الدولي الإنساني، ولفتت الى ان جميع الوقائع حدثت قبل هجوم 7 تشرين الاول ولم يحدث أي منها في قطاع غزة.
وذكرت الخارجية الأميركية بان 4 من الوحدات عالجت هذه الانتهاكات بشكل فعال، وإسرائيل قدمت مزيدا من المعلومات عن وحدة خامسة وأميركا تواصل الحوار مع الحكومة الإسرائيلية.
كانت هذه تفاصيل خبر الخارجية الأميركية: توصلنا إلى أن 5 وحدات عسكرية إسرائيلية في الضفة الغربية قامت بانتهاكات للقانون الدولي الإنساني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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