عاجل.. إسرائيل تعثر على جثة مستوطن متحللة منذ 7 أكتوبر في سيديروت

ياسر رشاد - القاهرة - قالت مؤسسة الإنقاذ "زاكا" العبرية، إنه قبل قليل عثر على جثة متحللة بالقرب من سديروت، وعلى ما يبدو لمستوطن قتل منذ 7 أكتوبر، وصُنّف أنه مختطف.

أفيخاي أدرعي

في ذات السياق، قال متحدث جيش الاحتلال الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، إن جيش الدفاع الإسرائيلي هاجم المنطقة التي أطلِقت منها صباح اليوم قذائف باتجاه الجليل الأعلى .

وأضاف: أغارت طائرات مقاتلة في وقت سابق اليوم على عدة مبانٍ عسكرية داخل معسكر تابع لحزب الله في منطقة قرية بلاط بجنوب لبنان، حيث كان قد تم منها إطلاق عدة قذائف صباح اليوم باتجاه الجليل الأعلى، كما قصفت طائرات مقاتلة مباني عسكرية في مناطق الجيبين والخيام وعيتا الشعب وطير حرفا في الجنوب اللبناني.

وقصف جيش الدفاع الإسرائيلي أيضاً بنيران المدفعية وبشكل تكرر عدة مرات أهدافاً في منطقة شبعا بجنوب لبنان لإزالة تهديدات محتملة فيها.