شكرا لقرائتكم خبر عن المؤتمر: كلمة الرئيس بافتتاح مركز البيانات والحوسبة رسمت صورة للمستقبل الرقمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد حزب المؤتمر، برئاسة الربان عمر المختار صميدة، عضو مجلس الشيوخ، أن كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال افتتاح مركز البيانات والحوسبة السحابية الحكومية، حملت العديد من الرسائل حول أهمية التحول الرقمي والحفاظ على الأمن القومي المصري.

وأوضح حزب المؤتمر، في بيان له، أن كلمة الرئيس السيسي رسمت صورة متكاملة للمستقبل الرقمي، وربطت بصورة مبسطة بين كافة النقاط ذات العلاقة، سواء في مجال تصدير الخدمات الرقمية وتداعياتها الاقتصادية على تدفقات النقد الأجنبي من جهة وكذلك علاقة ذلك بمنظومة التعليم وضرورة مراجعة أولويات المناهج الدراسية والتخصصات الأكاديمية.

وأشار حزب المؤتمر، إلى أن مركز البيانات والحوسبة السحابية الحكومية، يعد مشروعًا استراتيجيًا يسهم في تعزيز المناخ الاستثماري في البلاد مما يعزز مكانة مصر كمركز رقمي لنقل البيانات، ويساهم في تحسين كفاءة العمل وتقليل التكاليف.

وتابع حزب المؤتمر، أن مركز البيانات والحوسبة السحابية الحكومية يُمثل إنجازاً تاريخياً لمصر في مجال التحول الرقمي، وسيلعب دورًا هامًا في دعم الدولة المصرية وتحقيق التنمية المستدامة.

ولفت حزب المؤتمر، إلى أن المركز يستهدف توفير خدمات حكومية ذكية للمواطنين، من خلال إتاحة الخدمات الإلكترونية بشكل سهل وسريع.



واختتم حزب المؤتمر، بيانه أن الرئيس السيسي يجيد قراءة المستقبل بكل براعة واقتدار، ولذلك فهو حريص على بناء الإنسان بصورة متكاملة ومبتكرة وعصرية بحيث يكون قادرًا على مواكبة التطور التكنولوجي.