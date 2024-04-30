القيادة المركزية الأمريكية تعلن أخر تحديث لأنشطتها في البحر الأحمر

ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت القيادة المركزية الأمريكية أخر تحديث لأنشطتها في البحر الاحمر، موضحة أنالحوثيون المدعومين من إيران أطلقوا أمس الاثنين، صورايخ باليستية مضادة للسفن.

وقال القيادة عبر حسابها الرسمي بالعربي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" :"بين الساعة 10:00 صباحا والساعة 5:20 مساءً يوم 29 أبريل (بتوقيت صنعاء) اطلق الارهابيون الحوثيون ثلاثة صورايخ باليستية مضادة للسفن وثلاثة طائرات من المناطق الخاضعة لسيطرتهم في اليمن ضمن منطقة البحر الاحمر باتجاه (سفينة سيكلاديز)، وهي سفينة مملكوه لليونان و ترفع علم مالطا.

وأضافت أن التقارير الاولية تشير عن عدم وقوع أي إصابات أو أضرار وقد استمرت السفينة في طريقة ومواصلة الابحار.

وتابعت:"في الساعة 7:49 صباحًا، نجحت قوات القيادة المركزية الامريكية في تدمير طائرة بدون طيار كانت تحلق جوا فوق المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون علي مسار رحلة باتجاه (يو اس اس) بحر الفلبين و (يو اس اس) لابون في اتجاه البحر الاحمر، ولم تكن هناك إصابات أو أضرار ابلغت عنها الولايات المتحدة أو التحالف أو السفن التجارية".

فيما قررت القيادة أان الطائرة بدون طيار تمثل تهديداً وشيكا للولايات المتحدة والتحالف والسفن التجارية في المنطقة، ويتم اتخاذ هذه الاجراءات لحماية حرية الملاحة وجعل المياه الدولية محمية واكثر امناً لسفن الولايات االمتحدة والتحالف والسفن التجارية.

وكانت القيادة المركزية الأمريكية تصدت يوم الأحد بنجاح لخمس طائرات بدون طيار ضمن منطقة البحر الأحمر، موضحة أن الطائرات بدون طيار كانت تمثل تهديداً وشيكاً للولايات المتحدة والتحالف والسفن التجارية في المنطقة، وتم اتخاذ هذه الإجراءات لحماية حرية الملاحة وجعل المياه الدولية محمية وأكثر أمناً للسفن الأمريكية والتحالف والسفن التجارية.