ارتفاع عدد ضحايا الحرب الإسرائيلية على غزة إلى 34535 قتيلًا و77704 مصابين

كشفت وزارة الصحة في قطاع غزة، في بلاغ، أنّ "الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 5 مجازر بالقطاع راح ضحيتها 47 شهيدًا و61 مصابًا خلال 24 ساعة".

وعليه، أعلنت الوزارة عن "ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى 34535 شهيدا و77704 مصابين منذ 7 تشرين الأول".