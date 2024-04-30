ترامب: نتانياهو تعرّض لانتقادات محقة لفشله في 7 تشرين الأول وهناك أشخاص جيدين يمكنهم تولي منصبه

رأى المرشح الجمهوري والرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، في حديث لمجلة "تايم" الأميركية، أنّ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو "تعرّض لانتقادات محقّة لفشله في وقف قتل حماس المدنيين الإسرائيليين في 7 تشرين الأول"، وفق تعبيره، في حين تستمر الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة حيث ارتفع عدد ضحايا إلى 34535 قتيلًا و77704 مصابين.

ولفت ترامب إلى أنّ "هناك بعض الأشخاص الجيدين جدًا الذين يمكنهم تولي منصب نتانياهو"، موضحًا أنّ "ما وقع في 7 تشرين الأول كان ينبغي ألا يحدث أبدًا، وكل شيء كان موجودا لوقفه"، وقال: "كثيرون كانوا على علم شأن 7 تشرين الأول، لكن إسرائيل لم تكن على علم به ونتانياهو يلام على ذلك بشدة".