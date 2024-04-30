ريلمي تطرح سلسلة نوت الجديدة وتطلق أول هاتف realme note 50 الجديد بتصميم أنيق وإمكانيات متقدمة

محمد اسماعيل - القاهرة - إعلان تحريري

يشهد سوق الهواتف الذكية نموا ملحوظًا في إنتاج الهواتف التي تلبي احتياجات المستهلكين، وتُعد شركة ريلمي من الشركات الرائدة وسريعة النمو عالمياً في سوق الهواتف الذكية حيث تُركز ريلمى على الجودة العالية والسعر الاقتصادي المناسب والإمكانيات المتنوعة التي تناسب مختلف احتياجات الشباب وتعد خياراً مثالياً لهم.

فقد قدمت ريلمي مؤخرًا هاتفها الجديد " realme note 50 " من سلسلة ريلمي نوت اللتي تم إطلاقها في مصر حيث يتميز الهاتف بسعر يناسب كافة الشباب في مصر ويعتبر الهاتف خيارًا مثاليًا لمن يبحثون عن أداء ممتاز و أسعار مناسبة هذا بجانب العديد من الميزات والخصائص التي تجعله منافسًا قويًا في فئته الاقتصادية، ومن أهم ما يميز realme note 50 :

المتانة والجودة

يتميز الهاتف بتصنيف IP54 لمقاومة الغبار والماء، كما يتمتع بغطاء زجاجي قوي وبنية داخلية من الألمنيوم المصبوب لتوفير حماية مميزة ضد السقوط والصدمات.

عمر بطارية طويل

يأتي realme note 50 ببطارية بسعة 5000 مللي أمبير، وتُتيح هذه البطارية تشغيل موسيقى بشكل مستمر يصل إلى 106 ساعات، و تحتفظ البطارية بأكثر من 80% من سعتها بعد 1200 دورة شحن، حيث يمكن استخدامه طوال اليوم بدون الشحن مرة أخرى و ذلك على مدار ثلاث سنوات.

أداء قوي في فئته

يعتمد الهاتف على معالج ثماني النواة UNISOC T612. وقد حقق الهاتف نتيجة 245,343 في اختبار AnTuTu، وهو ما يجعل الهاتف متميزًا في أداء الألعاب، وكذلك سرعة فتح التطبيقات. ويتمتع الهاتف بذاكرة ديناميكية تصل إلى 8 جيجابايت وذاكرة داخلية تصل إلى 128 جيجابايت، مع إمكانية التخزين التي تصل إلى 2 تيرابايت ويضمن ذلك للمستخدمين تجربة سلسة عند استخدام مختلف التطبيقات والألعاب.

شاشة ممتازة وكبيرة

يأتي الهاتف بشاشة كاملة بحجم 6.74 إنش، وتصل نسبة الشاشة إلى جسم الجهاز إلى 90.3%. ويدعم الهاتف سطوعًا يصل إلى 560 نت لأفضل رؤية في الأماكن الخارجية، ومع معدل تحديث عالي يبلغ 90 هرتز ونطاق ألوان واسع، ويمنح الجهاز تجربة بصرية سلسة وحيوية.

تصميم أنيق وألوان جذابة

يتميز الهاتف بتصميم أنيق بألوان جذابة. ويأتي ظهر الهاتف بلونين وحواف بزوايا قائمة، ومع توفره باللونين الأزرق السماوي والأسود الليلي، ويجمع هاتف realme note 50بين الحيوية والبساطة، وبسمك يبلغ 7.99 ملم فقط، وأرفع هيكل في فئته السعرية، بالإضافة إلى وزنه الخفيف الذي يبلغ 186 جرامًا، مما يجعله سهل الحمل ومريح للمعصم.

ميزات إضافية

يتضمن الهاتف العديد من الميزات الإضافية مثل Mini Capsule التي تعرض استخدام البيانات وحالة الشحن، واستقبال قوي للإشارة، وفتح الجهاز ببصمة الأصبع من الجانب بسرعة وسهولة.

التوافر

ويتوفر هاتف realme note 50بإصدارين، إصدار 3 جيجابايت + 64 جيجابايت ، وإصدار 4 جيجابايت + 128 جيجابايت.