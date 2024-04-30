وزير خارجية فرنسا التقى نظيره الإسرائيلي: أكّدت موقفنا بشأن خفض التصعيد في لبنان

التقى وزير الخارجية الفرنسي ستيفان سيجورنيه نظيره الإسرائيلي يسرائيل كاتس في تل أبيب، حيث تأتي هذه الزيارة التي تستغرق 24 ساعة بين القدس وتل أبيب كجزء من جولة في الشرق الأوسط، مع استمرار الحرب الإسرائيلية على غزة والتصعيد عند الحدود مع لبنان.

ولفت سيجورنيه بشأن لقائه كاتس، في تصريح، إلى "أنني أكدت موقفنا بإطلاق سراح الأسرى ووقف إطلاق النار (في غزة) وخفض التصعيد في لبنان".