رئيس كينيا يعقد اجتماعًا خاصًا لمجلس الوزراء بعد ارتفاع ضحايا الفيضانات

ياسر رشاد - القاهرة - ترأس ويليام روتو رئيس كينيا، ، اليوم الثلاثاء اجتماعًا خاصًا لمجلس الوزراء لمناقشة وضع الفيضانات في البلاد، تزامنًا مع الفيضانات التي راح ضحاياها 45 شخصًا.

وقال إسحاق موورا، المتحدث الرسمي باسم حكومة كينيا، إن الفيضانات أودت بحياة ما يقرب من 170 شخصًا في الشهر الماضي.

وفي وقت مبكر من يوم الاثنين، تأكد مقتل حوالي 45 شخصًا، عندما جرفت المياه قراهم بالقرب من ماي ماهيو، التي تبعد حوالي 60 كيلومترًا (37 ميلاً) عن العاصمة نيروبي، لكن الصليب الأحمر الكيني يقول إن العدد أكبر من ذلك، إذ قتل 50 شخصا.

وصرح الرئيس روتو لوسائل الإعلام أن استجابة حكومته للفيضانات تعرضت لانتقادات باعتبارها بطيئة من قبل الحكومات المحلية.

لكن الرئيس دافع عن تصرفات حكومته، وقال إنهم سيتحدثون عن المزيد من الطرق للمساعدة في مواجهة الفيضانات في اجتماعهم يوم الثلاثاء.

وعندما سئل عما إذا كان سيتم إعلان الفيضانات كارثة وطنية على الفور، قال الرئيس روتو إن مهمته الأولى هي التأكد من حصول المناطق المتضررة على ما تحتاجه.

وبحسب الخبراء، من المتوقع هطول المزيد من الأمطار فى الدولة الواقعة فى شرق إفريقيا، ولهذا السبب قررت الحكومة إبقاء المدارس مغلقة.

واضطر أكثر من 130 ألف شخص إلى مغادرة منازلهم بسبب الفيضانات ويقيم العديد منهم في المدارس بحثاً عن مأوى.

قالت جمعية الصليب الأحمر الكيني، إن كينيا تشهد أمطارا غزيرة عطلت الأعمال العادية في جميع أنحاء البلاد، مما أدى إلى تدمير الممتلكات وفقدان 44 شخصا حتى الآن.

الفيضانات في كينيا

وفقا لجمعية الهلال الأحمر الكويتي ، أثرت الأمطار الغزيرة على حياة حوالي 60,000 شخص.

وفي أحياء ماثاري الفقيرة في نيروبي، عاصمة البلاد، وجد السكان، ومعظمهم من ذوي الدخل المنخفض - أنفسهم عالقين في منازلهم بسبب الفيضانات الشديدة يوم الأربعاء في أعقاب عاصفة ممطرة خلال الليل.

ونتيجة لهذا الطوفان، تم تعليق عمليات السكك الحديدية المحلية في كينيا وإغلاق الطرق السريعة في بعض المناطق مؤقتا.

وتوقعت إدارة الأرصاد الجوية الكينية استمرار هطول الأمطار في مناطق مختلفة من البلاد، مع هطول أمطار غزيرة في طريقها.

قالت كينيا أمس الخميس إنها عززت إجراءات الطوارئ للاستجابة للفيضانات في أجزاء مختلفة من البلاد بسبب الأمطار الغزيرة المستمرة.

ترأس ويليام روتو، رئيس كينيا، اليوم الخميس، اجتماعا مع فريق الاستجابة للطوارئ متعدد الوكالات بشأن الفيضانات في قصر الدولة ، نيروبي.

أزمة الفيضانات في نيروبي

قال روتو، خلال الاجتماع، إن سيقدم المتحدث باسم الحكومة، تحديثات يومية للكينيين حول حالة الفيضانات في المستقبل من المركز الوطني لعمليات الكوارث في نيايو هاوس.

في الوقت الذي تتوقع فيه إدارة الأرصاد الجوية الكينية هطول المزيد من الأمطار الغزيرة هذا الأسبوع، يستمر عدد الأشخاص المتأثرين بالأمطار التي سبقت الأمطار من مارس إلى مايو في الارتفاع.

الأرصاد الجوية الكينية

تقطعت السبل بسكان مقاطعة مشاكوس بسبب مياه الفيضانات التي دمرت منازلهم ومزارعهم.

استجاب فريق الصليب الأحمر الكيني لنداء استغاثة مساء الاثنين لإنقاذ الأشخاص الذين تقطعت بهم المياه والمحاصرين في منازلهم.

وقال جون أبيليو، المنسق الوطني لإدارة الكوارث في الصليب الأحمر في كينيا: "لقد جئنا مع فريق مدرب في البحث والإنقاذ المائي، مع قارب مطاطي مزود بمحرك للتفاوض على مناطق العوائق هذه ومحاولة إخراج الناس".

تشير التقديرات إلى أن الفيضانات أثرت على أكثر من 100 ألف شخص ، ودمرت المحاصيل ، وألحقت أضرارا بالبنية التحتية والمدارس والمنازل والشركات الصغيرة.

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، حشد الصليب الأحمر فرقا تكتيكية للمساعدة في جهود البحث والإنقاذ في أجزاء مختلفة من العاصمة نيروبي، التي تضررت من هطول الأمطار الغزيرة يوم السبت.

تم نصح الأشخاص الذين يعيشون في المناطق المعرضة للفيضانات بالانتقال إلى مناطق مرتفعة.