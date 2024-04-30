زلزال قوي يضرب تايوان

ابوظبي - سيف اليزيد - وقع زلزال صباح اليوم الثلاثاء، بقوة 4.7 درجة على مقياس ريختر، قبالة ساحل مقاطعة هوالين شرقي تايوان، بحسب ما نقله موقع "فوكوس" التايواني الاخباري عن هيئة الأرصاد الجوية المركزية في البلاد.

وذكرت هيئة الأرصاد على موقعها الرسمي على الإنترنت، أن الزلزال وقع في الساعة 0021 بالتوقيت المحلي، وكان مركزه في البحر، على بعد 14 كيلومتراً شمالي شرق مجلس مقاطعة هوالين، وعلى عمق 15.4 كيلومتراً.

وبلغت حدة الزلزال ذروتها في مقاطعة هوالين، حيث بلغت 4 على مقياس شدة الزلازل المكون من 7 مستويات في تايوان.

ولم ترد حتى الآن أي تقارير بشأن وقوع وفيات أو إصابات أو خسائر مادية.