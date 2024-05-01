الانباء: ثمة إشارات عدة في اتجاه تقريب وجهات النظر وتأمين ظروف الانتخاب في الأسابيع المقبلة

توقف مصدر نيابي بارز عند ما تشهده الاتصالات على الصعيد الرئاسي. وقال لـ «الأنباء» الكويتية، إن «ثمة إشارات عدة في اتجاه تقريب وجهات النظر وتأمين ظروف الانتخاب في الأسابيع المقبلة، وأبرزها التمايز الذي ظهر لدى كتلة اللقاء الديموقراطي، والتي عكست التفاهم الثابت بين رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحزب التقدمي الاشتراكي السابق وليد جنبلاط. وبرز هذا التفاهم أخيرا في اكثر من موقف سواء من لقاء معراب أو جلسة التمديد للبلديات».

وأشار المصدر إلى احتمالات صدور مواقف متميزة لـ «التيار الوطني الحر»، قائلا إن الأخير «يرى أن استمرار قوته وزخمها يكون في التحالف مع «الثنائي الشيعي» والاقتراب من جنبلاط. وكان هناك تعاون برز في انتخابات نقابة المهندسين وأدى إلى فوز مرشح التيار. وبالتالي يمكن التفاهم مع الثنائي على مرشح رئاسي مقبول».

وفيما يتعلق بملف النزوح السوري، يحط غدا الخميس على طاولة البحث خلال زيارة الرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليس إلى لبنان للمرة الثانية في أقل من شهر. وترافق الرئيس القبرصي رئيسة المفوضية الأوروبية اورسولا فون ديرلاين.

وتحدث مصدر مطلع لـ «الأنباء» عن «نقطة إيجابية تقوي الموقف اللبناني، وقد تسهم في المساعدة على إيجاد حل هذه المشكلة المستعصية».

وعزا المصدر نقطة القوة إلى أمرين مهمين: الأول أن معالجة النزوح السوري أصبحت موضوع إجماع لبناني، بعدما كانت موضوع انقسام بين مؤيد للنظام السوري ومعارض له. وكان كل فريق يقارب الموضوع من وجهة نظره.

والنقطة الثانية هي وقوف قبرص إلى جانب لبنان بعدما أصبحت الهجرة غير الشرعية عبئا عليها، رغم كل ما تبذله القوى العسكرية اللبنانية من جهد لمنع ذلك.

كذلك لفت المصدر إلى حصول تغيير كبير في مواقف الدول الأوروبية، وإقرارها بأن أزمة النزوح أصبحت تحتاج إلى حل، وان لبنان غير قادر على مواجهتها منفردا.