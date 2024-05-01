علي حسن خليل: نحن نواجه عدو لبنان وآلينا على أنفسنا أن نقدّم منطق الوحدة والإبتعاد عن المناكفات

أوضح عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب علي حسن خليل، "أننا آلينا على أنفسنا أن نقدّم منطق الوحدة والإبتعاد عن المناكفات والسجالات الداخلية، التي يحاول البعض إدخالنا بها لاضعاف الموقف الوطني".

وخلال احتفال تكريمي لعنصر "حركة أمل" قاسم محمد أسعد في حارة صيدا، دعا خليل إلى "الاتفاق على كيفية إخراج لبنان من ازماته، بعيدًا عن التحدي والشروط المسبقة، والتفاهم أيضًا على معالجة مشكلاتنا الاقتصادية والنقدية والإجتماعية والصحية، التي تفرض نفسها على كل اللبنانيين الذين يتطلعون الى قيام الدولة بأدوارها ومسؤولياتها في دعم صمود أهلنا ومقاومتهم للعدوانية الإسرائيلية ومشاريعها التي تستهدف لبنان كل لبنان".

وشدد خليل على "أننا سنبقى نؤمن بأن هذا الوطن ومؤسساته معنيون لتأمين احتياجات الناس، وهذا واجب أخلاقي ووطني ودستوري، فأرضنا واحدة، وناسنا يجمعهم الكثير من المشتركات، فلبنان وطن نهائي لجميع ابنائه".

وتطرّق خليل للمستجدات الميدانية الراهنة، حيث اعتبر أنّ "حمايه الارض تبدأ من التلال الحدودية في كفرشوبا وشبعا ومنطقة العرقوب وكل القرى الأمامية مع فلسطين المحتلة"، منوهًا بـ"دور هذه القرى وببقائها على العهد والوعد التزامًا بالدفاع عن لبنان وعن قضية فلسطين وحاضنة للمقاومة كمشروع وطني وقومي وإنساني".

وأشار إلى أنّ "العدو الإسرائيلي يجر خيبته جرّاء ما لحق به من هزائم في غزة والضفة، بعد مضي أكثر من 200 يوم من العدوان والإرهاب، هذا العدو لم يحصد سوى ارتكاب المزيد من المجازر والمقاومة الفلسطينية تزداد ثباتًا"، مؤكدًا أنّ "إسرائيل وحدها المسؤولة عن أي تاخير لوقف حرب الإبادة التي تشن على قطاع غزة والتي تطاول أيضًا لبنان".

وقال خليل: "لا نريد أن نصدّق أن هناك إرادة دولية عاجزة عن إدخال الغذاء والماء للشعب الفلسطيني"، موضحًا أنّ "كل هذا لم ولن يثننا في لبنان عن التمسك بحقنا في الدفاع عن كل ما يحفظ حقنا في أرضنا وترابنا ومياهنا وثرواتنا، وسنبقى أمناء للدفاع عن هذه الحقوق والثوابت، فالدفاع عنها دفاع عن كل اللبنانيين، حتى عن أولئك الذين يشككون بجدوى المقاومة".

وذكر أنّ "العدو يريد ضرب لبنان الدولة والمؤسسات"، مضيفًا "نحن نواجه عدو لبنان، معركه اليوم ليست معركة فئة أو طائفة أو منطقة بعينها، إنما معركة لبنان كل لبنان، ومعركة حمايته والدفاع عن مؤسساته".