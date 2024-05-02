بعد عزوف أسبوعين.. المركزي المصري يبيع سندات خزانة بـ4 مليارات جنيه اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال المصري:

باع البنك المركزي المصري في عطاء اليوم الأربعاء المستهدف من سندات الخزانة أجل 3 سنوات بقيمة 4 مليارات جنيه- تعادل 83.4 مليون دولار- بمتوسط سعر فائدة 25.02%، مقابل طلبات شراء مقدمة من البنوك بنحو 9 مليارات جنيه- تعادل 187.8 مليون دولار- بأكثر 100% عن المستهدف لتمويل عجز الموازنة، وفق بيانات العطاء المنشورة على موقع البنك المركزي.

وقبول المركزي بيع المستهدف من سندات الخزانة بالنيابة عن وزارة المالية تتخلى بذلك المالية عن عزوف امتد على مدار آخر أسبوعين بسبب وصول أسعار الفائدة المقدمة من المستثمرين إلى 35%.

وتعد سندات وأذون الخزانة أحد الأدوات الماليه في يد وزارة المالية لجمع سيولة من المستثمرين مقابل سعر فائدة بهدف تغطية نفقاتها التي تفوق إيراداتها بسبب عجز الموازنة نتيجة.