وهاب: الدعم الذي أعلنه الأوروبيون لا قيمة له ولبنان بحاجة إلى 10 مليارات دولار فورية

رأى رئيس حزب "التّوحيد العربي" ​وئام وهاب​، أنّ "الدّعم الّذي أعلنته رئيسة المفوضيّة الأوروبيّة والرّئيس القبرصي، لا قيمة له"، مؤكّدًا أنّ "​لبنان​ بحاجة إلى عشرة مليارات دولار فوريّة، لوقف أضرار ​النزوح​ وصيانة البنية التّحتيّة، وليس لمليار على ثلاث سنوات".

وشدّد في تصريح، على أنّ "الأهمّ من المال، فكّ الحصار عن ​سوريا​، ممّا يسهّل العودة"، مشيرًا إلى أنّه "إذا كانت الحكومة اللبنانية موافقة على كلام الأوروبيّين، فهذا يعني أنّها تتعهّد بما لا تستطيع القيام به. المسألة ليست ضبط حدود، بل فكّ حصار".