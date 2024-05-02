رأى رئيس حزب "التّوحيد العربي" وئام وهاب، أنّ "الدّعم الّذي أعلنته رئيسة المفوضيّة الأوروبيّة والرّئيس القبرصي، لا قيمة له"، مؤكّدًا أنّ "لبنان بحاجة إلى عشرة مليارات دولار فوريّة، لوقف أضرار النزوح وصيانة البنية التّحتيّة، وليس لمليار على ثلاث سنوات".
وشدّد في تصريح، على أنّ "الأهمّ من المال، فكّ الحصار عن سوريا، ممّا يسهّل العودة"، مشيرًا إلى أنّه "إذا كانت الحكومة اللبنانية موافقة على كلام الأوروبيّين، فهذا يعني أنّها تتعهّد بما لا تستطيع القيام به. المسألة ليست ضبط حدود، بل فكّ حصار".
كانت هذه تفاصيل خبر وهاب: الدعم الذي أعلنه الأوروبيون لا قيمة له ولبنان بحاجة إلى 10 مليارات دولار فورية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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