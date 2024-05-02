ذكرت وزارة الخارجية الفرنسية، في تصريح لقناة "العربية"، "أننا نأمل أن نحصل على جواب من إسرائيل قريبًا على مقترحنا بشأن لبنان"، وفق ما نقلت عنها القناة، في وقت يستمر فيه التصعيد عند الحدود الجنوبية للبنان تزامنًا مع استمرار الحرب الإسرائيلية على غزة
ولفتت الخارجية، بحسب القناة، إلى "أننا لن نعلّق على ما قيل حول مفاوضات غير مباشرة بين إسرائيل ولبنان"، وأشارت إلى "أننا سلمنا إلى إسرائيل ولبنان خارطة طريق لخفض التصعيد".
وكان وزير الخارجية الفرنسي ستيفان سيجورنيه قد زار هذا الأسبوع بيروت وتل أبيب والتقى مسؤولين لبنانيين وإسرائيليين.
كانت هذه تفاصيل خبر خارجية فرنسا لـ"العربية": سلّمنا إسرائيل ولبنان خارطة لخفض التصعيد ونأمل الحصول على جواب إسرائيلي قريبًا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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