من هو شلومي بيندر رئيس الاستخبارات الإسرائيلية الجديد ؟

ياسر رشاد - القاهرة - أصدر جيش الاحتلال الإسرائيلي، قرارا بتعيين شلومي بيندر في منصب رئيس شعبة الاستخبارات، خلفا لأهارون حاليفا

وفي السطور التالية أبرز المعلومات عن رئيس شعبة الاستخبارات الإسرائيلية شلومي بيندر:

شلومي بيندر من مواليد فبراير للعام 1975، و نشأ في مدينة حيفا المحتلّة.

انضم للجيش الإسرائيلي في نوفمبر 1993، والتحق بالوحدة النخبوية- دورية هيئة الأركان العامة المعروفة بـ سيرت متكال، والتحق بشعبة المظلى وخاض دورة تدريبية كمقاتل.

ثم التحق بدورة ضباط المشاة، وفي نهاية الدورة عاد إلى وحدة المظلى، وعين قائداً للفريق، ثم شارك في القتال ضد المقاومة في جنوب لبنان.

عام 1999 أصيب بجروح خطيرة جراء انفجار عبوة ناسفة خلال تمرين، وبعد عدة أشهر من التعافي، عاد إلى الالتحاق الوحدة.

تم ترقيته إلى رتبة قائد فصيلة، وقاد عدة عمليات خلال حرب يوليو 2006، ثم تم تعيينه نائباً لقائد الوحدة.

عام 2010 تمت ترقيته وعُين قائداً لوحدة أيغوز، واستمر في هذا المنصب حتى 15 يوليو 2012.

شغل منصب أركان في هيئة الأركان العامة بين عامي 2012 و 2013 .

مايو من العام 2013، تم تعيينه قائداً لدورية الأركان العامة، واستمر في منصبه حتى 16 مارس 2016.

تم تعيينه قائداً للواء غولاني في 4 سبتمبر 2016، وشغل هذا المنصب حتى 24 مايو 2018 وفي نهاية فترة عمله ذهب للدراسة في واشنطن بالولايات المتحدة الأمريكية.

تمت ترقيته إلى رتبة عميد في 5 أغسطس 2019، وفي 12 من الشهر نفسه تولى منصبه قائد لتشكيل الجليل، الذي استمر فيه حتى 26 أبريل 2022.

تم تعيينه رئيسًا لقسم العمليات بشعبة العمليات في 3 من أكتوبر 2022.

تولى مسؤولية نقل قوات في جيش الاحتلال المتواجدة في منطقة غلاف غزة إلى منطقة الضفة الغربية، قبل حدوث عملية طوفان الأقصى بساعات. تم تحميلة مسؤولية التخبط والضياع الذي أصاب جيش الاحتلال بعد طوفان الأقصى.

استقالة اهارون حاليفا

وكانت وسائل عبرية، قالت إن جيش الاحتلال الإسرائيلي الإثنين 22 أبريل، أعلن استقالة رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية اللواء "أهارون حاليفا" بعد تحمله مسؤولية "الفشل" في توقع هجوم 7 أكتوبر الماضي.

وبعث "حاليفا" قد بعث رسالة إلى رئيس هيئة الأركان "هرتسي هاليفي" ونشرتها وسائل إعلام إسرائيلية.