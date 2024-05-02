بعد حبسه.. تفاصيل اتهام طالب طب الزقازيق بالشروع في قتل زميلته لرفضها الارتباط به

محمد اسماعيل - القاهرة - الشرقية- إسلام عبدالخالق:

أصدرت نيابة قسم شرطة ثانٍ الزقازيق العامة في محافظة الشرقية، اليوم الخميس، قرارًا بحبس طالب في كلية الطب البشري بجامعة الزقازيق لمدة أربعة أيام على ذمة التحقيقات؛ على خلفية اتهامه بالشروع في قتل زميلته داخل حرم دراستهما الجامعية في نطاق أسوار مستشفيات الجامعة لرفضها الارتباط به.

قائمة الاتهامات الموجهة للمتهم تضم اتهامه بالشروع في قتل زميلته في الفرقة الرابعة في كلية الطب البشري بجامعة الزقازيق، وكذا حيازة سلاح أبيض في غير الأحوال المصرح بها قانونًا

كان فريق من النيابة العامة في قسم شرطة ثانٍ الزقازيق انتقل إلى مستشفيات جامعة الزقازيق؛ حيث إحدى الغرف التي تمكث بداخلها "مريم" ضحية زميلها في الفرقة الرابعة في كلية الطب بجامعة الزقازيق لقاء إصابتها على يد المتهم بجرحين في بطنها ويدها اليسرى.

استمع فريق النيابة العامة لأقوال الطالبة المجني عليها بشأن الواقعة وكيفية وملابسات شروع زميلها في قتلها لولا تواجد رجال الأمن الإداري في مستشفيات الجامعة الذين أسرعوا في تطويقه وضبطه والتحفظ عليه لحين وصول قوات الشرطة، فيما جرى نقل المجني عليه فور الحادث إلى غرفتها بمستشفيات الجامعة حيث تلقت الإسعافات اللازمة وتم رتق جروحها.

البداية كانت بتلقي الأجهزة الأمنية في مديرية أمن الشرقية، إخطارًا يفيد بشأن ما تبلغ من الأمن الإداري في مستشفيات جامعة الزقازيق بشأن التحفظ على المدعو "أحمد" طالب في الفرقة الرابعة في كلية الطب البشري بجامعة الزقازيق؛ على خلفية اتهامه بالتعدي بواسطة سلاح أبيض على زميلة له في نفس الفرقة والكلية تُدعى "مريم" داخل أسوار مستشفيات الجامعة.

بالانتقال والفحص جرى ضبط الطالب المتهم، فيما بينت المعلومات الأولية أن الطالب المتهم زميل المجني عليها وكانت خلافات قد نشبت بينهما جراء رفضها محاولاته الارتباط بها.

تم نقل الطالبة المصابة فور الواقعة إلى مستشفيات جامعة الزقازيق، حيث تلقت الإسعافات اللازمة لقاء إصابتها في بطنها ويدها اليسرى، فيما تحرر عن ذلك المحضر اللازم، وجرى التحفظ على المتهم تحت تصرف النيابة العامة، الاي قررت حبسه على ذمة التحقيقات لمدة أربعة أيام مع مراعاة التجديد له في الموعد القانوني.

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