الأب معلوف احتفل برتبة الهجمة وقداس الفصح في كنيسة سيدة الزلزلة العجائبية في زحلة

احتفل الأب جورج معلوف برتبة الهجمة وقدّاس الفصح لدى الطّوائف المسيحيّة الّتي تتّبع التقويم الشّرقي، عند السّاعة الخامسة فجرًا في كنيسة سيدة الزلزلة العجائبيّة في ​زحلة​، بحضور حشد كبير من أبناء الرّعيّة.

وخلال القدّاس، ألقى الأب معلوف عظةً شرح فيها معاني عيد القيامة، معربًا عن أمله من "الرّبّ القائم من بين الأموات، أن يقيم لبنان من محنه السّياسيّة والاقتصاديّة والاجتماعيّة".