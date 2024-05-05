وسائل إعلام إسرائيلية: "حماس" تصرّ على نص مكتوب بشأن وقف إطلاق النار ولا تكتفي فقط بضمانات

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، بأن "حركة حماس تصرّ على نص مكتوب بشأن وقف إطلاق النار ولا تكتفي فقط بضمانات"، كاشفةً أن "كابينيت الحرب سيجتمع بعد ظهر اليوم لبحث التطورات في المفاوضات لتحرير الأسرى".

وأكد مصدر رفيع المستوى لقناة "القاهرة" الإخبارية، بأن "الوفد الأمني المصري مستمر في مشاوراته مع كافة الجهات، وعودة السكان الفلسطينيين المهجرين من جنوب القطاع لشماله من ضمن بنود الاتفاق".

وكشف المصدر، أن "هناك تقدماً إيجابياً في المفاوضات وما يتم نشره من بنود الاتفاق في وسائل الإعلام غير دقيق".