مقتل جنديين إسرائيليين على الأقل وإصابة عدد آخر بعضهم بجروح خطيرة في كرم أبو سالم بغلاف غزة

اشار موقع "حدشوت بزمان العبري" الى مقتل جنديين إسرائيليين على الأقل وإصابة عدد آخر بعضهم بجروح خطيرة في موقع كرم أبو سالم بغلاف غزة.

بدورها، تحدثت القناة 12 الإسرائيلية عن نقل 7 جرحى حالة 3 منهم خطيرة لمستشفى "سوروكا"، إثر الهجوم الصاروخي في كرم أبو سالم.

وفي وقت لاحق، اعلن الجيش الإسرائيلي بان معبر كرم أبو سالم مغلق في هذا الوقت أمام مرور الشاحنات، ولفت الى اننا رصدنا إطلاق نحو 10 قذائف صاروخية من مكان قريب من معبر رفح باتجاه كرم أبو سالم.

وكانت "إسرائيل هيوم" تحدثت عن حادث غير عادي في كرم أبو سالم إثر إطلاق حماس وابلا من الصواريخ، ما أدى إلى سقوط اصابات.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية بان سلاح الجو الاسرائيلي شن غارات على مناطق في رفح ردا على قصف موقع كرم أبو سالم.

وكانت كتائب القسام اعلنت بانها قصفت حشودا لقوات العدو في موقع كرم أبو سالم ومحيطه بصواريخ "رجوم" من عيار 114ملم.