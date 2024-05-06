"النشرة": 3 جرحى في غارة إسرائيلية استهدفت منطقة السفري في البقاع الشمالي

ذكر مراسل "​الخليج 365​" في البقاع، بأنّ "الطّيران الحربي الإسرائيلي شنّ غارةً بعد منتصف اللّيل على منطقة السفري في البقاع الشمالي، ما أدّى إلى وقوع ثلاثة جرحى مدنيّين نُقلوا إلى المستشفى، وتدمير المبنى المستهدَف".

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