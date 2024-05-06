فوز المحافظ خوسيه راؤول مولينو بالانتخابات الرئاسية في بنما

فاز المحامي المحافظ خوسيه راؤول مولينو (José Raúl Mulino) بالانتخابات الرئاسيّة في ​بنما​، بحصوله على 34 في المئة من الأصوات، متقدّمًا بتسع نقاط على أقرب منافسيه القنصل السّابق ريكاردو لومبانا (يمين الوسط)، الّذي أقرّ بهزيمته.

وكانت قد أغلقت أمس الأحد، مراكز الاقتراع في الانتخابات الرّئاسيّة الّتي تنافس فيها ثمانية مرشّحين، واقترع فيها نحو ثلاثة ملايين ناخب. وكان قد تقدّم مولينو (64 عامًا) بفارق كبير في استطلاعات الرّأي، مع حصوله على نحو 37 في المئة من الأصوات، لكنّه اضطرّ إلى انتظار قرار المحكمة الانتخابيّة، الّذي وافق على ترشيحه وصدر في اللّحظة الأخيرة الجمعة.

وقد حلّ مولينو مكان الرّئيس السّابق ريكاردو مارتينيلي مرشّحًا عن حزب "تحقيق الأهداف" اليميني، بعدما خسر مارتينيلي استئنافًا تقدّم به ضدّ إدانته بغسل أموال.