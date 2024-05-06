السفارة الفرنسية بالرياض: دخول السعوديين من دون موعد لطلب التأشيرة

قالت السفارة الفرنسية في الرياض إنه ابتداءً من 7 مايو 2024، سيتمكن المواطنون السعوديون من الاستفادة من خدمة الحضور المجاني إلى مراكز VFS في الرياض والدمام، من دون الحاجة إلى تحديد موعد.

وأضافت أنه سيتم توفير مئة موعد في الرياض وخمسين موعدًا في الدمام كل يوم، خلال ساعات عمل المركَزَين. وستُقدَّم الخدمة على أساس أسبقية الحضور، مع مراعاة الحصص المحدّدة يوميًا.

كما يجب على المتقدمين تقديم طلباتهم كاملة، وتسديد رسوم التأشيرة المعتادة بالإضافة إلى رسوم VFS. وتُضاف هذه الخدمة إلى خدمة حجز المواعيد، التي ستظل متاحة الموقع VFS الإلكتروني.