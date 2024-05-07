اخبار العالم

دوي صفارات الإنذار بالقرب من معبر كرم أبو سالم

0 نشر
0 تبليغ

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

سمع دوي صفارات الإنذار اليوم الثلاثاء، بالقرب من معبر كرم أبو سالم الحدودي بين قطاع غزة وإسرائيل، حسبما ذكرت "سكاي نيوز" في نسختها الإنجليزية.

يشار إلى أن المعبر مغلق منذ أول أمس الأحد، بعد قصف كتائب القسام تجمعًا لجنود الاحتلال الإسرائيلي، وأسقطت قتلى وجرحى.

وقالت إسرائيل في وقت سابق من صباح اليوم إنها ستحاول فتح معبر كرم أبو سالم قريبًا، بمجرد أن يسمح الوضع الأمني بذلك.

وصباح اليوم، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم الثلاثاء، أنه يسيطر على الجانب الفلسطيني من معبر رفح الفاصل بين قطاع غزة ومصر، وأن قواته تفتش المنطقة.

وقال الجيش "في الوقت الحالي لدينا قوات خاصة تقوم بمسح المعبر. لدينا سيطرة عملانية على المنطقة والمعابر الأخرى ولدينا قوات خاصة تقوم بمسح المنطقة".

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا