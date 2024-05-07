"مياه لبنان الجنوبي": سننفذ حملة لقمع المخالفات وإزالة التعديات في حارة صيدا والفوار وبقسطا والشرحبيل

أعلنت "مؤسسة مياه لبنان الجنوبي"، أنّ "فرقها الفنيّة ستنفّذ ابتداءً من تاريخ 2024-5-13، حملة قمع مخالفات وإزالة تعدّيات وتعيير في أحياء بلدات حارة صيدا، الفوار، بقسطا والشرحبيل؛ والكشف على الخطوط والشّبكات والوصلات كافّة".
وطلبت في بيان، من المواطنين المشتركين كافّة، "تأمين عيار مياه لتركيبه في حال عدم وجود عيار موصول إلى العقار، خلال مهلة أسبوع من تاريخه"، طالبةً أيضًا من المستفيدين من المياه بدون اشتراك رسمي، "التّقدّم من دائرة مياه صيدا وتسوية أوضاعهم، تحت طائلة الادّعاء أمام الجهات القضائيّة المختصّة لا سيّما النيابة العامة المالية، وتنظيم محاضر ضبط ماليّة لكلّ من يقوم بالتّعدّي على الشّبكة دون اشتراك رسمي أو تركيب موتيرات سحب مياه على الشّبكة".
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