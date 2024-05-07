قبل تهريبها للسوق السوداء.. ضبط سيارة محملة بـ 24 طن قمح على صحراوي المنيا

محمد اسماعيل - القاهرة - المنيا- جمال محمد:

وجه اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بتشديد الرقابة على عمليات نقل القمح وتفعيل قانون حظر نقل أي كميات من القمح خارج حدود المحافظة إلا بتصريح من مديرية التموين ومصادرة الكميات المضبوطة وتحرير محضر للسيارات المخالفة للقانون بالتنسيق مع الجهات المعنية، مع استمرار تكثيف المتابعة الميدانية للأجهزة الرقابية بالتموين والجهات الأمنية.

وأعلن المحافظ ضبط سيارة محملة بالقمح المحلي، قدرها 24 طنا و400 كيلو جرام على طريق أسيوط الغربى بدون تصريح من مديرية التموين، وتم تحرير المحضر اللازم واتخاذ كافة الإجراءات القانونية.

كما أكد المحافظ على المتابعة الدورية والمستمرة لضبط أي مخالفات تتعلق بعدم توريد محصول القمح، تنفيذًا لتكليفات رئيس مجلس الوزراء للتأكد من توريد الكميات المحملة بالشون والصوامع الحكومية، والتعامل بكل حسم وفقا لأحكام القانون مع المحتكرين ومصادرة أي كميات يتم ضبطها وتقديم المخالفين لجهات التحقيق.