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حزب الله يستهدف مستوطنة كريات شمونة بعشرات الصواريخ

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القاهرة - كتب محمد نسيم - أعلن تنظيم حزب الله اللبناني اليوم الأحد 5 مايو 2024 ، استهداف مستوطنة كريات شمونة شمالي إسرائيل بعشرات الصواريخ، ردا على مقتل وإصابة لبنانيين بغارة على بلدة ميس الجبل جنوبي لبنان.

وقال حزب الله، إن عناصره استهدفوا "مستعمرة كريات شمونة بعشرات صواريخ الكاتيوشا والفلق".‏

وأوضح أن الاستهداف جاء "ردا على الجريمة المروعة ‏التي ارتكبها العدو الإسرائيلي في بلدة ميس الجبل، وارتقاء شهداء وجرحى مدنيين".

وفي وقت سابق الأحد، قتل 3 مدنيين لبنانيين وجرح آخرون، بغارة إسرائيلية على بلدة ميس الجبل جنوب لبنان، وفق وكالة أنباء لبنان الرسمية.

يأتي ذلك بعد أن أعلنت إذاعة الجيش الإسرائيلي، الأحد، أن إطلاق "حزب الله" للصواريخ تضاعف خلال الأشهر الـ3 الماضية.

المصدر : وكالات

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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