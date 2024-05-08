قبل الامتحانات.. 10 نصائح وتوجيهات مهمة لطلاب "أولى وتانية ثانوي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد فتحي:

وجهت مديرية التربية والتعليم في القاهرة، عدة نصائح وتعليمات لطلاب الصف الأول والثاني الثانوي بشأن الامتحانات الإلكترونية.

ووفقا للمديرية فإن التعليمات والنصائح جاءت حرصا من المديرية على أداء الامتحانات على أكمل وجه وهي كالآتي:

- التأكد من شحن بطارية التابلت بشكل كافي قبل التوجه إلى المدرسة.

- التأكد من ضبط التاريخ والوقت.

- اختيار الشاشة من الإعدادات وجعل زمن شاشة التوقف ٣٠ دقيقة.

- التأكد من تحديث منصة الاختبارات سويفت الإصدار 1.9.3.

- ضرورة تحديث منصة الاختبارات سويفت للإصدار السابق حتى يتمكن الطالب من أداء الاختبار.

- الامتحان الإلكتروني على الشبكة الداخلية school.

- ضرورة احتفاظ الطالب بكود الاختبار حتى نهاية اللجنة.

- التأكد من تسليم الإجابات قبل مغادرة اللجنة وظهور علامة صح، تم تسليم الإجابات بنجاح.

- محو بيانات المتصفح بالدخول على إعدادات جوجل كروم، والضغط على الثلاث نقاط من أعلى يمين نافذة الجوجل كروم والضغط على إعدادات، واختيار الخصوصية والأمان، ثم اختيار محو بيانات المتصفح واختيار كل الأوقات ثم الضغط على محو بيانات المتصفح.

- إغلاق التابلت ولا يعاد تشغيله إلا داخل اللجنة وتنشيطه مع المنظومة.

يذكر أن المديريات التعليمية والإدارات والمدارس التابعة لها في مختلف محافظات الجمهورية، أعلنت الانتهاء من تجهيز أسئلة امتحانات نهاية العام الدراسي 2023-2024 لصفوف النقل والشهادة الإعدادية.

وبحسب المديريات التعليمية، فإنه تم إعدادها من قبل اللجان الفنية وفق المواصفات الفنية للورقة الامتحانية وطباعتها وتغليفها من خلال وضعها في مظاريف حرصا على سريتها الكاملة حتى تصل للطلاب داخل لجان امتحانات نهاية العام.

ووفقا للمديريات، فإن الأسئلة تم وضعها وفق المواصفات الفنية للورقة الامتحانية ومن كتاب المنهج الدراسي للفصل الدراسي الثاني وسوف تقيس مستويات الطلاب المختلفة. للمزيد من أخبار التعليم (اضغط هنا)

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