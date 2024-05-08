تحت حماية شرطة الاحتلال.. هدم 47 منزلًا داخل أراضي 48

ياسر رشاد - القاهرة - في واقعة لم يسبق لها مثيل في تاريخ منطقة النقب داخل أراضي 48، قامت آليات وجرافات السلطات الصهيونية الإسرائيلية، بحماية من الشرطة، اليوم الأربعاء الموافق 8 مايو، بهدم 47 منزلا تعود لعائلة أبو عصا في وادي الخليل قرب قرية أم بطين في منطقة النقب داخل أراضي الـ48.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، تصريحات لجنة التوجيه العليا لعرب النقب، أن السلطات الاسرائيلية تحاول إجبار سكان عائلة أبو عصا على الانتقال إلى مكان آخر، وذلك لصالح تمديد شارع جنوبا".

وأضافت: "الشرطة تعتزم منع السكان من التظاهر والتجمهر والاحتجاج على جريمة الهدم والترحيل التي لم يسبق لها مثيل في تاريخ النقب، والتي تمارسها الحكومة الإسرائيلية وعناصر الشرطة وآليات الهدم بحق المواطنين العرب في النقب".

يذكر أنه في الساعات الأولى من اليوم استشهد مواطنان وأصيب آخرون، في قصف للاحتلال الإسرائيلي جنوب رفح، جنوب قطاع غزة.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال استهدفت دراجة نارية قرب بوابة صلاح الدين جنوب رفح، ما أدى لاستشهاد مواطنين وإصابة آخرين.. بحسب "وفا".

وفي حي الزيتون شرق مدينة غزة، استشهد سبعة مواطنين، بينهم أطفال، وأصيب آخرون، في قصف للاحتلال على الحي، حيث استهدفت طائرات الاحتلال شقة في بناية سكنية لعائلة اللوح، قرب مدرسة الفلاح بمنطقة عسقولة في حي الزيتون، شرق مدينة غزة، ما أدى إلى استشهاد المواطن نعيم محمد اللوح، وزوجته سوزان اللوح، وأبنائهما: علي، ومحمد، وكرم، وسما، وميس.

وتمكنت طواقم الإنقاذ من انتشال الشهداء والمصابين ونقلتهم إلى المستشفى "المعمداني" في مدينة غزة.

يشار إلى أن الاحتلال الإسرائيلي يواصل عدوانه على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من أكتوبر الماضي، ما أسفر عن استشهاد 34789 مواطنا، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة 78204 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.