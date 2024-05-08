شكرا لقرائتكم خبر عن بسبب اقتران عطارد والزهرة.. تنبؤات بزلزال كبير خلال الفترة 8 إلى 10 مايو والان نبدء بالتفاصيل

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الدمام - شريف احمد - أعلنت هيئة "" اقتران عطارد والزهرة مع أورانوس في 7 مايو، مباشرة قبل القمر الجديد.وقال عالم الزلازل اللي "فرانك هوغربيتس"، الذي توقع زلزالي المغرب وتركيا سابقًا، في تقرير مصور، أنه يمكن أن يؤدي ذلك إلى مجموعة من الهزات القوية، التي تقترب من 6 درجات وربما زلزال أكبر، ومن المتوقع أن يحدث ذلك في الفترة من 8 إلى 10 مايو.