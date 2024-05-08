جيش الاحتلال يمنع الزراعة قرب حدود غزة

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن الجيش الإسرائيلي أنه لن يسمح للمزارعين بالقيام بأعمال زراعية بالقرب من الحدود مع قطاع غزة، وذلك بناء على تقييم جديد.

وقال الجيش إن الأنشطة في الحقول خارج المجتمعات الواقعة على بعد أربعة كيلومترات من الحدود ستتطلب موافقة خاصة من اللواء الإقليمي.

وذكر أنه بخلاف ذلك لا توجد تغييرات في التعليمات الخاصة بالمدنيين في الوقت الحالي، والطرق المفتوحة تظل مفتوحة.

يذكر أنه منذ بدء الحرب، قامت الحكومة بإجلاء العديد من سكان المنطقة إلى مناطق أكثر أمانا في البلاد، ولكن بقي عدد قليل منهم.

وقبل 7 أكتوبر كان لدى المجلس الإقليمي في أشكول 4000 عامل من تايلاند من ذوي الخبرة في العمل الزراعي، وقتل العشرات من العمال التايلانديين في هجوم 7 أكتوبر، واحتجز عشرات آخرون كرهائن في غزة، وغادر الباقون إلى بلدهم.

وحسب "تايمز أوف إسرائيل" قام آلاف الإسرائيليين بالتسجيل للعمل في الحقول والحظائر، وانضموا إلى مجموعات "واتساب" الإقليمية التي تضع المزارعين والمتطوعين المحليين في الأماكن التي هم في أمس الحاجة إليها.

الشرطة الألمانية تقمع تظاهرة مؤيدة للفلسطينيين في جامعة برلين الحرة

أخلت الشرطة الألمانية مخيم احتجاج مؤيدا للفلسطينيين يوم الثلاثاء في باحة جامعة برلين الحرة، والذي دعا إلى وقف العملية العسكرية الإسرائيلية في غزة.

وأقام نحو 100 شخص قرابة 24 خيمة في الحرم الجامعي، انضماما إلى دعوة ما يسمى "ائتلاف طلاب برلين" لاحتلال الجامعات الألمانية، وفق ما أوردت "رويترز".

وانضم طلاب من مختلف جامعات برلين إلى الاحتجاج حاملين الأعلام الفلسطينية ورددوا شعارات تدعم الفلسطينيين وتدين إسرائيل وألمانيا.

وطالبت المجموعة الطلابية بإسقاط التهم الجنائية ضد الطلاب وغيرهم ممن أظهروا تضامنا مع الفلسطينيين في الجامعات، كما طالبت الجامعات بمعارضة الإصلاحات المخطط لها في مجلس الشيوخ في برلين والتي من شأنها تمكين طرد الطلاب لأسباب سياسية.

كما حثوا على منع الشرطة من دخول الحرم الجامعي وإعادة الأكاديميين والموظفين في الجامعات الألمانية ومعاهد البحوث، الذين تم طردهم أو تجميد تمويلهم بسبب موقفهم السياسي.

وقالت جامعة برلين الحرة إن المتظاهرين حاولوا دخول قاعات الجامعة وقاعات المحاضرات بهدف احتلالها، وإن الجامعة تقدمت بشكاوى جنائية وأوقفت المحاضرات في عدة مباني.

وقال جونتر زيغلر، رئيس جامعة برلين الحرة: "هذا النوع من الاحتجاج ليس موجهاً نحو الحوار. واحتلال ممتلكات الجامعة أمر غير مقبول. نحن نرحب بالنقاش والحوار الأكاديمي - ولكن ليس بهذا الشكل".

وبدأت الاحتجاجات الطلابية بشأن الحرب والعلاقات الأكاديمية مع إسرائيل في الانتشار في جميع أنحاء أوروبا، لكنها ظلت أصغر حجما بكثير من تلك التي شهدتها الولايات المتحدة.

صحيفة أمريكية: الهجوم الإسرائيلي على رفح الفلسطينية يثير المخاوف حول حياة السكان بغزة

أكدت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية اليوم الأربعاء أن الهجوم الإسرائيلي بالدبابات على مدينة رفح الفلسطينية والسيطرة عليها، يثير المخاوف العميقة بشأن حياة سكان غزة المحفوفة بالمخاطر بالفعل.

وأوضحت الصحيفة في تقرير أوردته على موقعها الإلكتروني - أن سكان غزة خرجوا في مدينة رفح الجنوبية إلى الشوارع ليلة الاثنين للاحتفال وتمرير الحلوى، بعدما قالت حركة حماس إنها قبلت اقتراحًا لوقف إطلاق النار، ثم توالت الدبابات الإسرائيلية حيث سيطرت إسرائيل أمس الثلاثاء على معبر رئيسي في جنوب غزة.