5 مصابين في انفجار أسطوانة بوتاجاز داخل مطعم بالدقهلية

محمد اسماعيل - القاهرة - الدقهلية- رامي محمود:

أصيب 5 أشخاص، بحروق من الدرجات المختلفة، إثر انفجار أسطوانة غاز داخل أحد المطاعم في قرية ميت الكرماء، مركز ومدينة طلخا بمحافظة الدقهلية.

تلقي اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء محمد عز، مدير المباحث الجنائية، بورود بلاغ للعميد أحمد الجميلي، مأمور مركز شرطة طلخا، بوقوع انفجار أسطوانة غاز كبيرة الحجم، داخل أحد المطاعم في قرية ميت الكرماء، ووجود مصابين .

انتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة طلخا بقيادة المقدم محمد فوزي، رئيس المباحث، لمكان البلاغ محل الواقعة، رفقة قوات الحماية المدنية، وسيارات الإسعاف، وبالفحص تبين وقوع انفجار اسطوانة غاز كبيرة الحجم داخل مطعم بالقرية.

نتج عن الحادث إصابة 5 أشخاص، وتفحم محتويات المطعم وسيطرت قوات الحماية المدنية علي الحريق الناتج عن الانفجار، وجرى نقل المصابين إلي المستشفي عبر سيارات الإسعاف.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لإعمال شئونها ومباشرة التحقيقات