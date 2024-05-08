زار النائب ميشال ضاهر وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الاعمال القاضي بسام مولوي في مكتبه في وزارة الداخلية، حيث جرى خلال اللقاء عرض الوضع الأمني والأوضاع العامة في البلاد.
وجرى بحث في موضوع النازحين السوريين وخطورة الموقف من استمرار بقائهم في لبنان مما سيؤدّي الى المزيد من تآكل الاقتصاد واستهلاك البنية التحتية وصولاً الى هجرة الشباب وضرب الكيان اللبناني.
كما تناول اللقاء موضوع اعادة العمل بالقرار الذي يسمح للبلديات بإصدار رخص بناء استثنائية لمن لا يملك إفادة عقارية ب٢٤٠٠ سهم، وهي حالات عديدة في المناطق النائية وخاصة بلدات قضاء زحلة، وقد وعد معاليه النائب ضاهر بأن الموضوع قيْد الدرس وسيصدر خلال أيام قرارًا للسماح للبلديات بإعطاء استثناءات ولكن ضمن ضوابط تضعها وزارة الداخلية لضمان السلامة ومنع العشوائية في حركة العمران.
كانت هذه تفاصيل خبر ضاهر بعد لقائه مولوي: موضوع السماح للبلديات بإصدار استثناءات لرخص البناء سيحلّ قريبًا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.