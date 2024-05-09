قدرت بنحو 20 مليون جنيه.. ضبط شخصين بتهمة غسيل أموال في القليوبية

محمد اسماعيل - القاهرة - القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

ألقت مباحث الأموال العامة بالقليوبية، القبض على شخصين لقيامهما بغسيل أموال قدرت بنحو 20 مليون جنيه.

وتبين أن تلك الأموال ناتجة من نشاط إجرامي في مجال النصب على راغبي السفر وإخفاءها في كيانات مشروعة منها تأسيس شركات وشراء وحدات سكنية.

جرى التحفظ على المتهمين وتحررت المحاضر اللازمة وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية، إخطارًا يفيد ورود معلومات لرئيس مباحث الأموال العامة، تفيد قيام شخصين بغسل أموال متحصلة من نشاطهما الإجرامي في مجال النصب والاحتيال على المواطنين راغبي السفر للخارج، ومحاولتهما إخفاء مصدر تلك الأموال، وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق تأسيس المنشآت التجارية والشركات شراء السيارات والوحدات السكنية.

جرى تكوين فريق بحث أشرف عليه اللواء محمد السيد مدير مباحث القليوبية، وجرى ضبط المتهمين والتحفظ على ممتلكاتهما وقدرت جملة الأموال وعمليات غسيل الأموال التي قام بها المتهمان بمبلغ 20 مليون جنيه، وتحررت المحاضر اللازمة وتولت النيابة التحقيق.