الكرملين: بوتين وباشينيان اتفقا على انسحاب قوات الجيش الروسي من عدة مناطق أرمنية

أعلنت الرئاسة الروسية (الكرملين)، أنّ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان اتفقا على انسحاب قوات الجيش الروسي وحرس الحدود من عدة مناطق أرمنية. ولفتت إلى أنّ "قوات حرس الحدود الروسية ستظل متواجدة على حدود أرمينيا مع إيران وتركيا بناء على طلب يريفان". وأمس، أعلن الرئيس الروسي خلال لقائه مع رئيس الوزراء الأرميني أن العلاقات الثنائية بين موسكو ويريفان تتطور بنجاح. وجرت المحادثة بين بوتين وباشينيان في الكرملين بعد قمة الاتحاد الاقتصادي الأوراسي، والتي شارك فيها رئيس وزراء أرمينيا.

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